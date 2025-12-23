Рейтинг@Mail.ru
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
08:00 23.12.2025 (обновлено: 08:01 23.12.2025)
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
Запойных тянет на выпивку, а брюссельских — на войну. Постоянный переизбыток горячительных меняет сознание и разрушает личность. Политическое украинство крушит... РИА Новости, 23.12.2025
Елена Караева
Елена Караева
владимир путин
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Запойных тянет на выпивку, а брюссельских — на войну. Постоянный переизбыток горячительных меняет сознание и разрушает личность. Политическое украинство крушит основы европейского право- и просто порядка, а буйная русофобия разъедает все на своем пути, как соляная кислота.
Брюссельские улицы, когда-то вымытые с шампунем так, что по ним неприлично было фланировать в нечищеной обуви, сегодня превратились в огромное картофелехранилище под открытым небом, ну и заодно — в импровизированный компост, куда доведенные до отчаяния фермеры сливали навоз. И вот между потоками навоза и грудами картошки бродят жители главного города "райского сада". С большими хозяйственными сумками. Которые они набивают дармовой картошкой. Все сказки о "нищих русских пенсионерах, которым не хватает денег на синюю от старости куру" меркнут перед нынешней европейской реальностью. В грязной картошке роются не нищие и не бомжи, а молодые и прилично одетые люди. Они роются в грязи абсолютно не стесняясь, не прячась от камер телефонов. Если где-то в "райском саду" сегодня валяется бесплатная еда, ее нужно взять и без всякого стыда схомячить. Во Франции вопрос с продовольствием решается более радикально. Там продукты не берут, а воруют. Рыбу — из садков. Птицу — из птичников. Устриц — из мешков. Улиток — с кустов. Такого грабежа съестного в стране, гордящейся своей гастрономией, не случалось, как говорят правоохранители, никогда.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
22 декабря, 06:18
Причина проста: перед рождественскими и новогодними праздниками у европейцев нет денег. Нет денег не только в пределах личных бюджетов. Колоссальные финансовые дыры у муниципалитетов крупнейших городов. В Берлине по счетам за тепло и электричество протягивают ножки до такой степени, что отказываются от праздничной иллюминации. Пока в центре германской столицы, на знаменитой Кунфюрстердамм. Но лиха беда начало.
В Париже отказались от традиционного концерта, который несколько десятилетий проводился на Елисейских полях. Да и сама знаменитая авеню погрустнела и обносилась. В качестве причины говорят о "невозможности обеспечить безопасность".
Очередное вранье, с которым "поздравлять" уже неловко. Когда много света, когда много полицейских, когда на оплату и первого, и второго деньги есть, то никаких отмен под лживыми предлогами не потребуется.
И что же привело все эти разнообразные цивилизации тире культуры к такому печальному финалу? Отказ от русских энергоносителей, запрет на выгодное для экономик сотрудничество с Россией. И тотальная украинизация внешней и внутренней политики, а еще экономики, финансового порядка и культуры.
Горы грязной картошки в Брюсселе не надуло ветром, их рассыпали разгневанные и готовые идти до последнего фермеры — им точно больше нечего терять — из почти всех европейских стран. ЕС и его правая рука, Еврокомиссия, не переводят или переводят с большим опозданием субвенции аграриям. Потому что, удивительное дело, но эти миллиарды уходят на Украину. И только потом — на счета своих же тружеников села.
Мало того, по решению Еврокомиссии и в связи с тем, что в общеевропейской казне денег тоже давно нет, через десять дней начнут действовать новые таможенные тарифы, удушающие европейских тружеников земли и их хозяйства. Практически вся ввозная продукция (под демагогическим предлогом "зеленого перехода" и "заботы об экологии") — увеличится в цене для конечного потребителя. В числе товаров — удобрения. Они станут такими дорогими, что продажа с минимальной маржой овощей, фруктов, зерна и так далее будет банально невыгодной для европейских аграриев.
Иными словами — это казнь. Или отмена всей аграрной европейской отрасли, реализуемая евробюрократами. А чтобы не было голодных бунтов, всегда под рукой есть украинская сельхозпродукция.
Когда было официально объявлено, что вместо грабежа наших активов европейские политики (так и просится написать "подсвинки") решили взять очередной кредит аж на 90 миллиардов евро, чтобы помочь киевским коррупционерам, многие задались вопросом, откуда возьмутся деньги. Очень большие даже в масштабах ЕС.
А вот оттуда: из новых сборов и тарифов, которые в итоге изничтожат сельское хозяйство этого "райского сада". С продажи земель, находящихся в аграрном пользовании, тоже будут брать налоги.
ЕС в долгах как в шелках, он больше не заманчивая партия ни для одной из стран, которая когда-то воспринимала его как стабильного, зажиточного и привлекательного партнера. То, что происходит с Европой и в Европе, Владимир Путин определил как деградацию.
Единственное, на что еэсовские сегодня способны, — это удовлетворять капризы киевских любым способом, не считаясь со своими интересами, готовые уничтожать собственных граждан.
Раньше мы думали, что русофобия убивает русских. Новые детали политических решений Брюсселя позволяют с уверенностью утверждать, что русофобия убивает и Европу, и европейцев. На их место придут "Це Эуропа" и "це эуропэйцы". Яд украинизации оказался смертельным для когда-то великой цивилизации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста
21 декабря, 17:38
 
