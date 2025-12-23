Кибератака на PDVSA имеет признаки операции США, пишут СМИ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кибератака, совершенная на государственную венесуэльскую компанию PDVSA в декабре, имеет признаки операции США, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и экспертов в сфере кибербезопасности.

"Это похоже на спланированную атаку... Скажем так, это не было случайностью - только США способны на такое", - цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Он утверждает, что инцидент был масштабным и привел к временному отключению электричества в компании и на нефтеперерабатывающих заводах PDVSA по всей стране.

Бывшие чиновники из сферы кибербезопасности заявили изданию, что за атаками, вероятнее всего, стояло киберкомандование США.