Кибератака на PDVSA имеет признаки операции США, пишут СМИ
06:57 23.12.2025
Кибератака на PDVSA имеет признаки операции США, пишут СМИ
Кибератака на PDVSA имеет признаки операции США, пишут СМИ
2025
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кибератака, совершенная на государственную венесуэльскую компанию PDVSA в декабре, имеет признаки операции США, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и экспертов в сфере кибербезопасности.
"Это похоже на спланированную атаку... Скажем так, это не было случайностью - только США способны на такое", - цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.
Он утверждает, что инцидент был масштабным и привел к временному отключению электричества в компании и на нефтеперерабатывающих заводах PDVSA по всей стране.
Бывшие чиновники из сферы кибербезопасности заявили изданию, что за атаками, вероятнее всего, стояло киберкомандование США.
PDVSA сообщила 15 декабря, что ее серверы подверглись кибератаке, направленной на остановку ее операционной деятельности, она не повлияла на работу основных производственных подразделений.
