Суд заочно арестовал Каспарова*
Суд заочно арестовал Каспарова* - РИА Новости, 23.12.2025
Суд заочно арестовал Каспарова*
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:11:00+03:00
2025-12-23T11:11:00+03:00
2025-12-23T11:13:00+03:00
происшествия
россия
гарри каспаров
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Суд заочно арестовал Каспарова*
Суд заочно арестовал Каспарова по делу о призывах к терроризму