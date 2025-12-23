Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал Каспарова*
11:11 23.12.2025 (обновлено: 11:13 23.12.2025)
Суд заочно арестовал Каспарова*
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности
Суд заочно арестовал Каспарова*

Суд заочно арестовал Каспарова по делу о призывах к терроризму

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в данных.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента в России
