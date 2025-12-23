Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста" - РИА Новости, 23.12.2025
Культура
 
18:00 23.12.2025
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста" - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"
Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент РФ Владимир Путин, представили на выставке "Лавандовое море" художника Олега Путнина в... РИА Новости, 23.12.2025
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"

РИА Новости: в Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"

© Российская академия художествОлег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год
Олег Путнин. Открытие Крымского моста. 2024 год - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Российская академия художеств
Олег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент РФ Владимир Путин, представили на выставке "Лавандовое море" художника Олега Путнина в Российской академии художеств во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Лавандовое море" открылась в Российской академии художеств во вторник и продлится до 11 января.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
21 декабря, 01:11
"Одно из важных событий современной истории - это воссоединение Крыма с Россией. Долгое время считалось, что постройка такого моста, как Крымский, в принципе невозможна, но тем не менее мост был построен, а его открытие посетил Владимир Владимирович (Путин - ред.). На картине изображено, как президент движется на Запад - то, что мы наблюдаем, в том числе, в политике. Запечатлен момент, когда глава государства приехал на Крымский полуостров и незапланированно решил пройтись. Все остальные пошли за ним", - рассказал Путнин в беседе с РИА Новости.
Картина "Открытие Крымского моста" была написана в 2024 году. Художник также уточнил, что ранее нигде не выставлял это полотно. Публика впервые сможет увидеть его в стенах Российской академии художеств.
Кроме того, в экспозицию вошли и другие знаковые работы Путнина, а также ранее не экспонировавшиеся для широкой публики картины. Среди них работы "Лавандовое море", "Леонардо да Винчи", "Юность", "Под крымским солнцем", "Горы и море", "Поднятие креста", "Баккал Су Красные виноградники" и другие.
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США
22 апреля, 17:57
 
КультураРоссийская академия художествМоскваВладимир ПутинКрымский мостРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
