В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"

"Одно из важных событий современной истории - это воссоединение Крыма с Россией. Долгое время считалось, что постройка такого моста, как Крымский, в принципе невозможна, но тем не менее мост был построен, а его открытие посетил Владимир Владимирович (Путин - ред.). На картине изображено, как президент движется на Запад - то, что мы наблюдаем, в том числе, в политике. Запечатлен момент, когда глава государства приехал на Крымский полуостров и незапланированно решил пройтись. Все остальные пошли за ним", - рассказал Путнин в беседе с РИА Новости.