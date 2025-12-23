https://ria.ru/20251223/kartina-2064154570.html
В Москве представили картину с Путиным "Открытие Крымского моста"
Культура, Российская академия художеств, Москва, Владимир Путин, Крымский мост, Россия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент РФ Владимир Путин, представили на выставке "Лавандовое море" художника Олега Путнина в Российской академии художеств во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Лавандовое море" открылась в Российской академии художеств во вторник и продлится до 11 января.
"Одно из важных событий современной истории - это воссоединение Крыма с Россией. Долгое время считалось, что постройка такого моста, как Крымский, в принципе невозможна, но тем не менее мост был построен, а его открытие посетил Владимир Владимирович (Путин - ред.). На картине изображено, как президент движется на Запад - то, что мы наблюдаем, в том числе, в политике. Запечатлен момент, когда глава государства приехал на Крымский полуостров и незапланированно решил пройтись. Все остальные пошли за ним", - рассказал Путнин в беседе с РИА Новости.
Картина "Открытие Крымского моста" была написана в 2024 году. Художник также уточнил, что ранее нигде не выставлял это полотно. Публика впервые сможет увидеть его в стенах Российской академии художеств
Кроме того, в экспозицию вошли и другие знаковые работы Путнина, а также ранее не экспонировавшиеся для широкой публики картины. Среди них работы "Лавандовое море", "Леонардо да Винчи", "Юность", "Под крымским солнцем", "Горы и море", "Поднятие креста", "Баккал Су Красные виноградники" и другие.