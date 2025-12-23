Рейтинг@Mail.ru
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
12:58 23.12.2025 (обновлено: 16:10 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/kanada-2064062880.html
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
Законодательное собрание провинции Альберта поддержало петицию об отделении от Канады, передает телеканал CBC. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:58:00+03:00
2025-12-23T16:10:00+03:00
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады

Заксобрание провинции Альберта приняло петицию об отделении от Канады

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Законодательное собрание провинции Альберта поддержало петицию об отделении от Канады, передает телеканал CBC.
«

"Избирательная комиссия Альберты объявила об одобрении гражданской петиции, направленной на вынесение на референдум жителей Альберты вопроса о возможности отделения от Канады", — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, теперь инициаторам из организации Alberta Prosperity Project нужно назначить финансового директора, после чего у них будет четыре месяца, чтобы собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.
При этом в начале декабря заксобрание Альберты одобрило другую петицию, от организации Alberta Forever Canada. В ней провозглашается сохранение провинции в составе Канады.
Если власти все же рекомендуют провести референдум по дальнейшей судьбе Альберты, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова
4 августа, 16:10
 
