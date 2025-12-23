В Альберте приняли петицию об отделении от Канады

"Избирательная комиссия Альберты объявила об одобрении гражданской петиции, направленной на вынесение на референдум жителей Альберты вопроса о возможности отделения от Канады", — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, теперь инициаторам из организации Alberta Prosperity Project нужно назначить финансового директора, после чего у них будет четыре месяца, чтобы собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.