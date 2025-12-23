https://ria.ru/20251223/kanada-2064062880.html
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
Законодательное собрание провинции Альберта поддержало петицию об отделении от Канады, передает телеканал CBC. РИА Новости, 23.12.2025
Заксобрание провинции Альберта приняло петицию об отделении от Канады
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Законодательное собрание провинции Альберта поддержало петицию об отделении от Канады, передает телеканал CBC
.
«
"Избирательная комиссия Альберты объявила об одобрении гражданской петиции, направленной на вынесение на референдум жителей Альберты вопроса о возможности отделения от Канады", — говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, теперь инициаторам из организации Alberta Prosperity Project нужно назначить финансового директора, после чего у них будет четыре месяца, чтобы собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.
При этом в начале декабря заксобрание Альберты
одобрило другую петицию, от организации Alberta Forever Canada. В ней провозглашается сохранение провинции в составе Канады
.
Если власти все же рекомендуют провести референдум по дальнейшей судьбе Альберты, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.