https://ria.ru/20251223/kaliningrad-2064068896.html
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда - РИА Новости, 23.12.2025
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
Певчий скончался во время утренней литургии в храме в честь мученицы Лидии Иллирийской в Калининграде, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Давид Рожин. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:20:00+03:00
2025-12-23T13:20:00+03:00
2025-12-23T13:20:00+03:00
калининград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251223/prokuratura-2064067653.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
РИА Новости: певчий умер во время утренней литургии в храме в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 23 дек – РИА Новости. Певчий скончался во время утренней литургии в храме в честь мученицы Лидии Иллирийской в Калининграде, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Давид Рожин.
Калининградские СМИ со ссылкой на прихожан опубликовали информацию, что во время службы в калининградском храме упал и скончался певчий. Среди очевидцев оказалась врач, которая немедленно начала делать ему массаж сердца, затем реанимацию продолжили медики скорой, но спасти певчего не удалось.
"Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы… Но люди умирают в разных ситуациях - кто-то за рулем умирает… Произошло серьезное и важное событие. С точки зрения христианства смерть - это же не просто черта. Нет - и все. Мы говорим о том, что есть его душа, которая бессмертна, и думаем о том, что в каком состоянии человек оставил землю", - сказал настоятель.
Собеседник уточнил, что бригада медиков была в храме утром, но спасти певчего не удалось.
"Да, был такой случай, реанимационные мероприятия, увы, оказались безуспешны", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В минздраве добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.