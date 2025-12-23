Рейтинг@Mail.ru
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
13:20 23.12.2025
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда
Певчий скончался во время утренней литургии в храме в честь мученицы Лидии Иллирийской в Калининграде, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Давид Рожин. РИА Новости, 23.12.2025
калининград, происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 дек – РИА Новости. Певчий скончался во время утренней литургии в храме в честь мученицы Лидии Иллирийской в Калининграде, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Давид Рожин.
Калининградские СМИ со ссылкой на прихожан опубликовали информацию, что во время службы в калининградском храме упал и скончался певчий. Среди очевидцев оказалась врач, которая немедленно начала делать ему массаж сердца, затем реанимацию продолжили медики скорой, но спасти певчего не удалось.
"Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы… Но люди умирают в разных ситуациях - кто-то за рулем умирает… Произошло серьезное и важное событие. С точки зрения христианства смерть - это же не просто черта. Нет - и все. Мы говорим о том, что есть его душа, которая бессмертна, и думаем о том, что в каком состоянии человек оставил землю", - сказал настоятель.
Собеседник уточнил, что бригада медиков была в храме утром, но спасти певчего не удалось.
"Да, был такой случай, реанимационные мероприятия, увы, оказались безуспешны", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В минздраве добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.
