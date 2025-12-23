Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин - РИА Новости, 23.12.2025
13:28 23.12.2025 (обновлено: 13:30 23.12.2025)
Умер бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин
2025
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Дмитрий Качин.
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Дмитрий Качин.. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол, бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин скончался на 97-м году жизни, он руководил диппредставительством в Ханое до 1990 года, сообщает МИД РФ.
"Руководство МИД РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол, бывший посол СССР во Вьетнаме... В 1986 году был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла СССР в Социалистической Республике Вьетнам. Руководил нашим диппредставительством в Ханое до 1990 года, после чего ушел на заслуженный отдых", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там уточнили, что Дмитрий Качин родился 7 ноября 1929 года в селе Большая Речка Кабанского района Бурятской АССР. В 1954 году окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, в 1961 году – Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
"За годы службы Дмитрий Качин проявил себя как талантливый руководитель, посвятивший жизнь работе на благо Родины. Его деятельность отмечена рядом высоких государственных наград. Уход из жизни Дмитрия Ивановича Качина – невосполнимая потеря для его родных, близких и коллег. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заключается в сообщении.
 
