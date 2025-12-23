Правительство определило критерии для получения налоговых льгот на Курилах

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство России определило критерии, которым должны соответствовать инвестиционные проекты на Курильских островах, чтобы компании смогли получить налоговые преференции, следует из соответствующего постановления кабмина.

В настоящее время компании на Курильских островах могут воспользоваться правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика, если соответствуют ряду условий. Так, они должны быть зарегистрированы после 1 января 2022 года и не иметь контролирующего владельца, у которого уже есть компания на островах "старше" указанного срока. При этом со следующего года организации смогут воспользоваться льготой, если будут реализовывать новый инвестиционный проект на островах.

Тот должен соответствовать установленным правительством критериям и быть одобренным президиумом правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока . Теперь правительство как раз опубликовало список критериев для проектов, которые позволят получить налоговую льготу.

Во-первых, инвестиционные проекты должны предусматривать создание новых рабочих мест. Во-вторых, они не должны быть связаны с посреднической деятельностью, торговлей (за исключением торговли товарами собственного производства), производством или переработкой подакцизных товаров, добычей или переработкой углеводородов, выловом ценных видов ракообразных, кроме артемии и креветки.