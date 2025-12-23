Правительство направило 1,5 миллионов рублей детям-инвалидам в приграничье

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабмин направил более 1,5 миллионов рублей на компенсацию расходов, связанных с лекарственным обеспечением детей-инвалидов, постоянно проживающих на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и вынужденно покинувших эти регионы.
"Направить в 2025 году бюджетные ассигнования... Минздраву России в размере 1574,3 тысячи рублей на предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов компенсацию фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов РФ, связанных с обеспечением лекарственными препаратами... для детей-инвалидов на территории РФ граждан РФ, постоянно проживающих на территориях Белгородской области, Брянской области и Курской области и вынужденно покинувших указанные субъекты РФ", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах
22 декабря, 17:06