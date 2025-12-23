Правительство направило 1,5 миллионов рублей детям-инвалидам в приграничье

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабмин направил более 1,5 миллионов рублей на компенсацию расходов, связанных с лекарственным обеспечением детей-инвалидов, постоянно проживающих на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и вынужденно покинувших эти регионы.