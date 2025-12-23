Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС рассказало о нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля - РИА Новости, 23.12.2025
16:59 23.12.2025
ХАМАС рассказало о нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля
Израиль нарушил режим прекращения огня с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа более 900 раз за последние несколько месяцев, что ставит под сомнение...
2025-12-23T16:59:00+03:00
2025-12-23T16:59:00+03:00
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, хамас, раф, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, ХАМАС, РАФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 23 дек - РИА Новости. Израиль нарушил режим прекращения огня с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа более 900 раз за последние несколько месяцев, что ставит под сомнение серьезность намерений израильского правительства перейти к следующему этапу перемирия, заявил РИА Новости член политбюро организации Гази Хамад.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Необходимо провести подробную оценку результатов первого этапа перемирия в Газе. ХАМАС, со своей стороны, полностью выполнило все условия, в то время как Израиль свыше 900 раз нарушил режим прекращения огня. Результатом стали гибели мирных и ликвидации членов движения, а также уничтожение домов, пересечение линии разграничения и закрытие КПП "Рафах", - сказал член политбюро.
По словам собеседника агентства, действия Израиля ставят под сомнение серьезность намерений руководства страны приступить ко второму этапу соглашения о перемирии в соответствии с планом президента США Дональда Трампа.
"ХАМАС полностью готово перейти ко второму этапу, однако для этого необходимо прояснить все проблемы, которые могут возникнуть. Для этого требуется достичь взаимопонимания между сторонами. Кроме того, должны быть предоставлены гарантии о ненарушении режима прекращения огня, выводе израильских подразделений из Газы и начале восстановления анклава", - добавил Хамад.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
