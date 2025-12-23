ХАМАС рассказало о нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля

КАИР, 23 дек - РИА Новости. Израиль нарушил режим прекращения огня с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа более 900 раз за последние несколько месяцев, что ставит под сомнение серьезность намерений израильского правительства перейти к следующему этапу перемирия, заявил РИА Новости член политбюро организации Гази Хамад.

"ХАМАС полностью готово перейти ко второму этапу, однако для этого необходимо прояснить все проблемы, которые могут возникнуть. Для этого требуется достичь взаимопонимания между сторонами. Кроме того, должны быть предоставлены гарантии о ненарушении режима прекращения огня, выводе израильских подразделений из Газы и начале восстановления анклава", - добавил Хамад.