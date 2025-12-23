День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790)

24 декабря отмечается день воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова (1790). Установлен федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.

Штурм и взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием графа Александра Суворова произошло 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года. День воинской славы отмечается 24 декабря, поскольку в существующей редакции федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" даты исторических событий, происходивших до введения григорианского календаря, получены путем простого прибавления 13 дней к датам по юлианскому календарю. Однако разница в 13 дней между григорианским и юлианским календарями накопилась лишь к XX веку. В XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток.

Штурм Измаила 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года стал решающим моментом Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в ходе которой Османская империя намеревалась отвоевать земли (включая Крым), отошедшие к России после войны 1768-1774 годов.

Не смирившись с поражением, Турция в 1787 году потребовала от России возвращения Крыма, отказа от покровительства Грузии и согласия на осмотр проходящих через черноморские проливы русских торговых судов. Не получив удовлетворительного ответа, турецкое правительство в августе 1787 года объявило России войну. В свою очередь Екатерина II решила воспользоваться ситуацией и расширить свои владения в Северном Причерноморье.

Военные действия развивались для России успешно . Турецкие войска потерпели чувствительные поражения, потеряв Очаков и Хотин, были разгромлены при Фокшанах и на реке Рымник. Турецкий флот потерпел крупные поражения в Керченском проливе и у острова Тендра. Русский флот захватил прочное господство на Черном море, обеспечив условия для активных наступательных действий русской армии и гребной флотилии на Дунае. Овладев крепостями Килия, Тульча и Исакча, русские войска подошли к турецкой крепости Измаил на Дунае.

Измаил считался неприступным. Перед войной крепость была перестроена под руководством французских и немецких инженеров. С трех сторон (северной, западной и восточной) ее окружал вал протяженностью шесть километров, высотой до восьми метров с земляными и каменными бастионами. Перед валом был вырыт ров шириной 12 метров до 10 метров глубины, который в отдельных местах заполнялся водой. С южной стороны крепость прикрывал Дунай. Внутри было много каменных построек, которые могли активно использоваться для ведения обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч человек при 265 крепостных орудиях.

В ноябре 1790 года русская армия численностью в 31 тысячу человек (в том числе 28,5 тысячи человек пехоты и 2,5 тысячи человек конницы) при 500 орудиях осадила Измаил с суши. Речная флотилия под командованием генерала Осипа де Рибаса, уничтожив почти всю турецкую флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная.

Два штурма Измаила окончились неудачей и войска перешли к планомерной осаде и артиллерийским обстрелам крепости. С началом осенней непогоды в армии, располагавшейся на открытой местности, начались массовые заболевания. Разуверившись в возможности взять Измаил штурмом, руководившие осадой генералы приняли решение отвести войска на зимние квартиры.

Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин направил на руководство осадой генерал-аншефа (на тот момент) Александра Суворова, который прибыл к Измаилу 13 декабря (2 декабря по старому стилю).

Для начала Суворов решил провести основательную подготовку к атаке. В окрестностях были сооружены валы и стены, подобные измаильским. Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные работы.

18 декабря (7 декабря по старому стилю) 1790 года Суворов направил коменданту Измаила Айдозли Мехмет-паше ультиматум: "Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть". Тот ответил, что скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил.

Суворов принял решение немедленно атаковать. В течение 20 и 21 декабря (9 и 10 декабря по старому стилю) крепость подвергалась ожесточенной бомбардировке из 600 орудий.

Штурм, ставший классикой военного искусства, начался в половине шестого утра 22 декабря (11 декабря по старому стилю).

Суворов планировал затемно сбить противника с вала, а затем максимально использовать светлое время суток, чтобы не прерывать бой на ночь. Свои силы он разделил на три отряда по три штурмовые колонны в каждом. Отряд генерал-поручика Павла Потемкина (7,5 тысячи человек) атаковал с запада, отряд генерал-поручика Александра Самойлова (12 тысяч) – с востока, отряд генерал-майора Осипа де Рибаса (девять тысяч) – с юга через Дунай. Кавалерийский резерв (2,5 тысячи) бригадира Федора Вестфалена в четырех группах занял позиции против каждых из крепостных ворот.

На западе колонны генералов Бориса де Ласси и Сергея Львова сходу форсировали вал, открыв ворота для кавалерии. Левее солдатам колонны генерала Федора Мекноба пришлось под огнем связывать попарно штурмовые лестницы, чтобы преодолеть более высокие укрепления. С восточной стороны спешенные казаки полковника Василия Орлова и бригадира Матвея Платова выдержали сильную контратаку турок, от которых досталось и колонне генерала Михаила Кутузова, занявшей бастион у восточных ворот. На юге начавшие штурм чуть позже колонны генерала Николая Арсеньева и бригадира Захара Чепеги под прикрытием речной флотилии замкнули кольцо.

При свете дня бой шел уже внутри крепости. Около полудня колонна де Ласси первой достигла ее центра. Для поддержки пехоты использовались полевые пушки, картечью очищавшие улицы от турок. К часу дня победа была фактически одержана, однако в отдельных местах схватки продолжались. В отчаянной попытке отбить крепость погиб брат крымского хана Каплан-гирей, был разбит комендант Измаила Айдозли-Мехмет-паша, с более чем тысячей янычар пытавшийся удержать одно из каменных строений крепости. К 16 часам сопротивление полностью прекратилось.

Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тысяч человек, девять тысяч были пленены, но в течение суток до двух тысяч из них умерли от ран. Победителям достались около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии – 42 судна, множество богатой добычи. Среди погибших были комендант Измаила Айдозли Мехмет-паша, 12 пашей (генералов), 51 старший офицер.

Потери русских войск убитыми и ранеными были оценены в 4,5 тысячи человек. По другим данным, только погибших оказалось четыре тысячи, еще шесть тысяч получили ранения.

Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

Взятию Измаила посвящен гимн " Гром победы, раздавайся! " (музыка – Осип Козловский, слова – Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи.