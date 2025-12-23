Мужчину, отбывающего пожизненный срок, обвинили еще в одном убийстве

РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок уроженец города Иваново, который являлся членом банды, совершавшей разбойные нападения в 2000 году, признан виновным еще в одном убийстве, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Как уточняет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пресс-служба судов, 49-летний уроженец города Иваново ранее являлся членом банды, которая совершала разбойные нападения в 2000 году. В сентябре того же года, когда их пытались задержать на территории Ивановской области после нападения на меховой магазин, расположенный в Костромской области, были убиты пять сотрудников милиции. В 2005 году Ивановский областной суд вынес приговор троим членам банды.
"Спустя годы приговорённый к пожизненному лишению свободы и отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе… заключённый признался ещё в одном преступлении, совершённом в 2000 году в Иванове – в убийстве "оружейника" банды, совершённого по найму за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США", - говорится в сообщении.
За это убийство Ивановский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, по совокупности преступлений - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, отмечает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.