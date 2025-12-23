Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, отбывающего пожизненный срок, обвинили еще в одном убийстве - РИА Новости, 23.12.2025
13:38 23.12.2025
Мужчину, отбывающего пожизненный срок, обвинили еще в одном убийстве
происшествия
иваново
ивановская область
костромская область
ивановский областной суд
иваново
ивановская область
костромская область
происшествия, иваново, ивановская область, костромская область, ивановский областной суд
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Костромская область, Ивановский областной суд
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок уроженец города Иваново, который являлся членом банды, совершавшей разбойные нападения в 2000 году, признан виновным еще в одном убийстве, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Как уточняет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пресс-служба судов, 49-летний уроженец города Иваново ранее являлся членом банды, которая совершала разбойные нападения в 2000 году. В сентябре того же года, когда их пытались задержать на территории Ивановской области после нападения на меховой магазин, расположенный в Костромской области, были убиты пять сотрудников милиции. В 2005 году Ивановский областной суд вынес приговор троим членам банды.
"Спустя годы приговорённый к пожизненному лишению свободы и отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе… заключённый признался ещё в одном преступлении, совершённом в 2000 году в Иванове – в убийстве "оружейника" банды, совершённого по найму за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США", - говорится в сообщении.
За это убийство Ивановский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, по совокупности преступлений - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, отмечает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияИвановоИвановская областьКостромская областьИвановский областной суд
 
 
