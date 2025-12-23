Мужчину, отбывающего пожизненный срок, обвинили еще в одном убийстве

"Спустя годы приговорённый к пожизненному лишению свободы и отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе… заключённый признался ещё в одном преступлении, совершённом в 2000 году в Иванове – в убийстве "оружейника" банды, совершённого по найму за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США", - говорится в сообщении.