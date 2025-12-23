В Иваново рассмотрят дело о заражении сальмонеллой посетителей ресторана

РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Суд в Иваново рассмотрит дело о заражении бактериями сальмонеллы 28 посетителей ресторана в период прошлых новогодних корпоративов, сообщили СУСК и прокуратура региона.
В декабре 2024 года управление Роспотребнадзора по Ивановской области сообщало о проведении санитарно-эпидемиологического расследования из-за регистрации случаев острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана.
"Следственными органами Следственного комитета России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего производством ресторана "Антонио". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По версии следствия, в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил "фигурант допустил заражение бактериями сальмонеллы произведенной продукции".
Как уточняет в своем Telegram-канале прокуратура области, в декабре 2024 года, в период проведения новогодних корпоративов в ресторане, из-за употребления в пищу недоброкачественных пищевых продуктов, приготовленных в нарушение санитарно-эпидемиологических правил, "наступило отравление 28 посетителей кишечной инфекцией".
Свою вину обвиняемый в ходе предварительного следствия не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Иваново, отмечает прокуратура.