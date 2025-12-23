Рейтинг@Mail.ru
13:51 23.12.2025
Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2025 году
Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2025 году
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг подвел итоги деятельности ведомства в 2025 году: проведено более 3 тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов, ликвидировано 5 теневых площадок объемом 12 миллиардов рублей, а также совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на более 34 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель службы Ирина Рязанова.
В службе сообщили о проведении заседания коллегии, посвященного итогам работы Росфинмониторинга в 2025 году и основным задачам на 2026 год. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, представившего доклад об итогах работы службы в 2025 году.
"Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов. Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1 100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок, отметили в Росфинмониторинге. "Ликвидировано 5 теневых площадок с общим объемом 12 миллиардов рублей. Возбуждено 10 уголовных дел", - отмечается в сообщении.
"Совместно с ФАС России, ФНС России и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 миллиардов рублей", - говорится там.
Говоря о международных расчетах, Крылов отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока. Объемы подозрительных операций в результате взаимодействия с Банком России и правоохранительным блоком снижаются, ведомство отмечает высокий уровень законопослушности банковского сектора, говорится в сообщении.
Вместе с тем он обратил внимание на рост вовлеченности в теневые схемы небанковских секторов, отметили в Росфинмониторинге.
"Первый замглавы ведомства также отметил сохранившуюся проблему дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности", - отмечается в сообщении.
"В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России. Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ред.) и искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма", - подытожил Крылов.
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
