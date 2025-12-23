Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2025 году

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг подвел итоги деятельности ведомства в 2025 году: проведено более 3 тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов, ликвидировано 5 теневых площадок объемом 12 миллиардов рублей, а также совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на более 34 миллиарда рублей, Росфинмониторинг подвел итоги деятельности ведомства в 2025 году: проведено более 3 тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов, ликвидировано 5 теневых площадок объемом 12 миллиардов рублей, а также совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на более 34 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель службы Ирина Рязанова.

В службе сообщили о проведении заседания коллегии, посвященного итогам работы Росфинмониторинга в 2025 году и основным задачам на 2026 год. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, представившего доклад об итогах работы службы в 2025 году.

"Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов. Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1 100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок, отметили в Росфинмониторинге. "Ликвидировано 5 теневых площадок с общим объемом 12 миллиардов рублей. Возбуждено 10 уголовных дел", - отмечается в сообщении.

России, "Совместно с ФАС ФНС России и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 миллиардов рублей", - говорится там.

Говоря о международных расчетах, Крылов отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока. Объемы подозрительных операций в результате взаимодействия с Банком России и правоохранительным блоком снижаются, ведомство отмечает высокий уровень законопослушности банковского сектора, говорится в сообщении.

Вместе с тем он обратил внимание на рост вовлеченности в теневые схемы небанковских секторов, отметили в Росфинмониторинге.

"Первый замглавы ведомства также отметил сохранившуюся проблему дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности", - отмечается в сообщении.