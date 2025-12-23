https://ria.ru/20251223/istochnik-2064066677.html
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции.
По его словам, туристический сектор прилагает усилия, чтобы сложности с банковскими переводами, вызванные санкциями, не отразились на россиянах, посещающих Турцию
.
"Пока это удается. Но предсказать дальнейшие действия ЕС
и возможное ужесточение санкционной политики остается крайне сложно", - сказал собеседник агентства.
Ранее в посольстве России
в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва
с Анкарой
находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.