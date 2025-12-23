Рейтинг@Mail.ru
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/istochnik-2064066677.html
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2025
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник
Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:09:00+03:00
2025-12-23T13:09:00+03:00
турция
россия
москва
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20251217/turtsija-2062546729.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, москва, евросоюз, в мире
Турция, Россия, Москва, Евросоюз, В мире
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник

Проблемы с банковскими расчетами не затронули российских туристов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции.
По его словам, туристический сектор прилагает усилия, чтобы сложности с банковскими переводами, вызванные санкциями, не отразились на россиянах, посещающих Турцию.
"Пока это удается. Но предсказать дальнейшие действия ЕС и возможное ужесточение санкционной политики остается крайне сложно", - сказал собеседник агентства.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Бассейн отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"
17 декабря, 09:28
 
ТурцияРоссияМоскваЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала