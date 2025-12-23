Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.