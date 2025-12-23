Президент Ирана назвал ситуацию с водой в стране кризисной

ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в парламенте страны назвал кризисной ситуацию с обеспечением водой, нехватка фиксируется во всех провинциях республики.

Иран столкнулся с наиболее сильной засухой за последние 60 лет, из-за чего многие ключевые резервуары с водой в стране опустели, а в столице исламской республики власти были вынуждены прибегнуть к ночным отключениям воды.

"Проблемы с водой существуют во всех провинциях нашей страны. Обеспечение водой в Иране находится в кризисном состоянии", - сказал Пезешкиан во время трансляции на иранском телевидении.

Президент Ирана ранее говорил о том, что в стране в этом году выпало всего 3% осадков от показателей, которые фиксировались "в прежние времена". Ожидавшиеся в сентябре дожди и ливни пришли в Иран почти на три месяца позже - в середине декабря.

Однако и они, как отмечал руководитель центра статистики и информации по водным ресурсам Ирана Фируз Касемзаде, несмотря на положительное влияние на ситуацию, вряд ли поправят дефицит воды, а заполненность резервуаров водой будет по-прежнему оставаться на минимальном уровне, сообщало в декабре агентство ISNA.

Президент Ирана даже не исключал, что из-за проблем с водой и ряда других трудностей столицу, возможно, придется эвакуировать или вовсе перенести. Однако иранский кабмин исключил эвакуацию и уточнил, что слова президента лишь показывали серьезность проблемы.