18:09 23.12.2025
Президент Ирана назвал ситуацию с водой в стране кризисной
Президент Ирана назвал ситуацию с водой в стране кризисной
в мире
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
в мире, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан
Президент Ирана назвал ситуацию с водой в стране кризисной

Пезешкиан назвал ситуацию с водой в Иране кризисной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в парламенте страны назвал кризисной ситуацию с обеспечением водой, нехватка фиксируется во всех провинциях республики.
Иран столкнулся с наиболее сильной засухой за последние 60 лет, из-за чего многие ключевые резервуары с водой в стране опустели, а в столице исламской республики власти были вынуждены прибегнуть к ночным отключениям воды.
"Проблемы с водой существуют во всех провинциях нашей страны. Обеспечение водой в Иране находится в кризисном состоянии", - сказал Пезешкиан во время трансляции на иранском телевидении.
Президент Ирана ранее говорил о том, что в стране в этом году выпало всего 3% осадков от показателей, которые фиксировались "в прежние времена". Ожидавшиеся в сентябре дожди и ливни пришли в Иран почти на три месяца позже - в середине декабря.
Однако и они, как отмечал руководитель центра статистики и информации по водным ресурсам Ирана Фируз Касемзаде, несмотря на положительное влияние на ситуацию, вряд ли поправят дефицит воды, а заполненность резервуаров водой будет по-прежнему оставаться на минимальном уровне, сообщало в декабре агентство ISNA.
Президент Ирана даже не исключал, что из-за проблем с водой и ряда других трудностей столицу, возможно, придется эвакуировать или вовсе перенести. Однако иранский кабмин исключил эвакуацию и уточнил, что слова президента лишь показывали серьезность проблемы.
На фоне водного кризиса министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявлял, что Тегеран обсуждает с рядом соседних стран создание запасов воды в исламской республике, в том числе за счет импорта.
В миреИранТегеран (город)Масуд Пезешкиан
 
 
