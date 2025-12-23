Иран остановил поставки газа в Ирак из-за непредвиденных обстоятельств

"Иранская сторона направила телеграмму министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Поставки иранского газа полностью прекратились, что привело к потере от 4 тысяч до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии в сети", - сказал Мусса.