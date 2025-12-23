https://ria.ru/20251223/iran-2064137174.html
Иран остановил поставки газа в Ирак из-за непредвиденных обстоятельств
Иран полностью прекратил поставки газа для электростанций Ирака, иракские электросети потеряли до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Иракскому агентству РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:56:00+03:00
2025-12-23T16:56:00+03:00
2025-12-23T16:59:00+03:00
ирак
иран
в мире
ирак
иран
ирак, иран, в мире
ДОХА, 23 дек - РИА Новости.
Иран полностью прекратил поставки газа для электростанций Ирака, иракские электросети потеряли до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Иракскому агентству новостей (INA
) представитель министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса.
"Иранская сторона направила телеграмму министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Поставки иранского газа полностью прекратились, что привело к потере от 4 тысяч до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии в сети", - сказал Мусса.
По его словам, министерство в координации с миннефти перешло на использование местных альтернативных видов топлива для снабжения электростанций, которые продолжают работать, несмотря на то, что некоторые из них "пострадали из-за нехватки газа".