Замглавы МИД обсудил с послом Ирака вопросы развития отношений - РИА Новости, 23.12.2025
14:51 23.12.2025
Замглавы МИД обсудил с послом Ирака вопросы развития отношений
Замглавы МИД обсудил с послом Ирака вопросы развития отношений
в мире
россия
ирак
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ирак
в мире, россия, ирак, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Ирак, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД обсудил с послом Ирака вопросы развития отношений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирака в России Абдулкаримом Хашим Мустафой актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая предстоящие двусторонние контакты, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял посла Республики Ирак в Москве Абдулкарима Хашима Мустафу, который вручил копии верительных грамот. В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, с российской стороны подтверждена готовность к тесному взаимодействию с новым правительством Ирака, которое в настоящий момент формируется по итогам прошедших в этой стране 11 ноября очередных парламентских выборов, уточняется в сообщении.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
12 декабря, 19:27
 
В миреРоссияИракСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
