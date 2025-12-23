Рейтинг@Mail.ru
14:52 23.12.2025
ЦБ предложил разрешить разным категориям инвесторов покупать криптоактивы
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк России предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере.
"Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника", - сообщили в ЦБ.
При этом регулятор отметил, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
"Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами", - добавили в ЦБ.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
