ЦБ предложил разрешить разным категориям инвесторов покупать криптоактивы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк России предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере.

"Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника", - сообщили в ЦБ

При этом регулятор отметил, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.