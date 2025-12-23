Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается

"Мы не можем заключить, что в этом году почувствовали какой-то спад. Даже, я бы сказал, наоборот. Несмотря на то, что период экспозиции объектов недвижимости на инвестиционном портале достаточно короткий, 30 дней, а некоторые из них, как мы знаем, продаются и по полгода, и по году, примерно 75% лотов реализуются по сути с первого раза. Поэтому у нас на сегодняшний день нет такого ощущения, что интерес москвичей к квартирам падает", - рассказал Пуртов.