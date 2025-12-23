https://ria.ru/20251223/inostrantsy-2064023957.html
ВС уточнил условия признания нахождения иностранца в России незаконным
ВС уточнил условия признания нахождения иностранца в России незаконным
2025-12-23T10:39:00+03:00
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наличие административного наказания за нарушение миграционного законодательства не является обязательным для признания нахождения иностранца на территории РФ незаконным, передает корреспондент РИА Новости.
"Не является обязательным условием для признания лица незаконно находящимся на территории Российской Федерации привлечение такого лица к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В качестве доказательств, подтверждающих факт незаконного нахождения лица на территории Российской Федерации, могут рассматриваться, например, предоставленные органами миграционного учета сведения об отсутствии выдачи предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации документов, подтверждающих право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо недействительность таких документов ввиду истечения определенного срока пребывания (проживания), отсутствие сведений о подаче лицом до совершения преступления заявления в соответствующий орган в случае утраты таких документов", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.