Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать второго декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича*", - следует из данных.
Судебное заседание не назначено.
Замоскворецкий суд Москвы
в 2024 году отказал Поперечному
* в его иске к Минюсту, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Затем Мосгорсуд
и кассационный суд утвердили решение.
Как ранее стало известно в ходе заседания, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США
и Ирландии
. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ
решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента