Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.