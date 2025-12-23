Рейтинг@Mail.ru
Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов - РИА Новости, 23.12.2025
06:49 23.12.2025
Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов
Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов
Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные РИА Новости, 23.12.2025
москва
сша
ирландия
данила поперечный
московский городской суд
москва
сша
ирландия
москва, сша, ирландия, данила поперечный, московский городской суд
Москва, США, Ирландия, Данила Поперечный, Московский городской суд
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать второго декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича*", - следует из данных.
Судебное заседание не назначено.
Замоскворецкий суд Москвы в 2024 году отказал Поперечному* в его иске к Минюсту, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Затем Мосгорсуд и кассационный суд утвердили решение.
Как ранее стало известно в ходе заседания, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
МоскваСШАИрландияДанила ПоперечныйМосковский городской суд
 
 
