https://ria.ru/20251223/infrastruktura-2064012726.html
Власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области - РИА Новости, 23.12.2025
Власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
Энергетическая и портовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:04:00+03:00
2025-12-23T10:04:00+03:00
2025-12-23T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251223/vzryvy-2063994482.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
В Одесской области повреждена энергетическая и портовая инфраструктура
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Энергетическая и портовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной инфраструктуры", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, в отдельных районах есть перебои с электроснабжением.