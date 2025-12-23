Рейтинг@Mail.ru
Али Мохтар Нгабалин: отношения с США не влияют на политику Индонезии
23.12.2025
Али Мохтар Нгабалин: отношения с США не влияют на политику Индонезии
Али Мохтар Нгабалин: отношения с США не влияют на политику Индонезии
Али Мохтар Нгабалин: отношения с США не влияют на политику Индонезии

Уходящий 2025 год был отмечен рядом знаковых событий для российско-индонезийских отношений, которые в этом году отмечают 75-летний юбилей. Одним из ключевых эпизодов стал декабрьский визит в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи лидеры подтвердили поступательное развитие двусторонних контактов по всем направлениям – от экономического и оборонного до гуманитарного и политического. Активно укрепляются связи и по парламентской линии. Ярким примером этого стала индонезийская партия "Голкар" – одна из старейших и наиболее влиятельных политических сил страны, входящая в президентскую коалицию в парламенте. Недавно Россию посетила делегация "Голкар" во главе с руководителем управления по международным связям и внешней политике Али Мохтаром Нгабалином. В интервью РИА Новости Нгабалин заявил, что Индонезия намерена и впредь последовательно противостоять всем проявлениям неоколониализма. Он подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами Джакарта выстраивает исключительно исходя из собственных национальных интересов, не поддаваясь внешнему давлению. Представитель "Голкар" также отметил готовность партии к развитию прямого диалога и взаимодействия с политическими партиями России.
— Какое впечатление на вас произвела поездка в Россию?
— Моя поездка в Россию оставила очень сильное и глубокое впечатление. Честно говоря, мне трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько теплой, организованной и дружелюбной оказалась эта страна. Городская инфраструктура хорошо продумана, транспорт удобен, а люди – как гражданские, так и представители силовых структур – приветливы и всегда готовы помочь. Везде, где мы бывали, люди охотно здоровались и откликались на просьбы. Россия, которую я увидел, оказалась гораздо более открытой, теплой и человечной, чем тот образ, который часто формируется на расстоянии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин рассказал о планах по развитию отношений России и Индонезии
10 декабря, 13:12
Индонезия – страна, стоящая в авангарде борьбы с колониализмом. Что можно сделать для противодействия неоколониализму и укрепления многополярности?
— Индонезия родилась в борьбе с колониализмом, и этот исторический опыт определяет нашу позицию сегодня. Партия "Голкар", следуя установкам своего председателя, последовательно и твердо выступает против любых форм нового неоколониализма. Суверенное государство должно иметь возможность самостоятельно определять свой путь развития. На международных площадках мы постоянно подчеркиваем важность совместных усилий по противодействию новым формам доминирования, укреплению многополярного мира и обеспечению равноправия государств.
— Может ли эта анти-неоколониальная позиция быть закреплена на законодательном уровне в Индонезии?
— Дух неприятия неоколониализма уже глубоко укоренен во многих национальных политиках Индонезии. В парламенте принципы защиты суверенитета и недопущения иностранного вмешательства служат ориентиром при обсуждении законопроектов, связанных с внешней политикой, экономикой и безопасностью. Поэтому, даже если это не всегда формулируется напрямую, данные ценности уже прочно институционализированы в законодательной системе страны.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
10 декабря, 11:56
— Как в Индонезии воспринимается давление со стороны США? Что дает вашей стране силу ему противостоять?
— Начиная с эпохи Сукарно, Индонезия последовательно придерживается принципов независимой и активной внешней политики. Мы выстраиваем хорошие отношения со всеми странами, включая Соединенные Штаты, но всегда исходя из национальных интересов. Именно поэтому Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны каких-либо держав. Наша сила – в истории национальной борьбы, в осознании себя суверенным государством и в последовательности правительства и парламента в защите этих принципов.
— Как вы оцениваете сотрудничество между Индонезией и Россией? Возможно ли его расширение?
— Сотрудничество между Индонезией и Россией уже сегодня успешно развивается во многих сферах: экономике, образовании, культуре и контактах между людьми. При этом потенциал для дальнейшего расширения остаётся весьма значительным. Можно активизировать торговлю и инвестиции, расширить образовательные и научно-исследовательские программы, а также развивать диалог в сфере обороны в рамках законодательства и интересов обеих стран. Основа взаимного доверия между нашими народами достаточно прочна, чтобы вывести партнерство на новый уровень.
— Есть ли у партии "Голкар" планы по развитию прямых связей с российскими политическими партиями?
— Партия "Голкар" всегда открыта к сотрудничеству с любыми политическими силами, если это способствует укреплению межгосударственных отношений и отвечает национальным интересам Индонезии. В случае появления возможностей для налаживания прямого диалога с политическими партиями России мы, безусловно, готовы к такому взаимодействию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин рассказал о росте турпотока между Россией и Индонезией
10 декабря, 13:31
— Вы посетили город Томск. Каковы перспективы сотрудничества в науке, образовании и технологиях?
— Наш визит в Томский государственный университет произвел на меня очень сильное впечатление. Я выражаю благодарность послу РФ в Индонезии Сергею Толченову и его команде, включая советника-посланника Веронику Новосельцеву, за оказанную поддержку. ТГУ обладает большим потенциалом как направление для обучения индонезийских студентов. Мы намерены продолжить работу над достигнутыми договорённостями, чтобы сотрудничество в сфере образования и научных исследований приобрело практическое воплощение. Для меня также стало большой честью получение звания почетного профессора ТГУ, и я искренне благодарен всему академическому сообществу университета за это признание.
— Как прошла ваша встреча с Рушаном Хазратом Аббясовым? Есть ли планы по сотрудничеству мусульманских общин?
— Встреча с заместителем муфтия России Рушаном Хазратом Аббясовым оказалась весьма познавательной. Он подробно рассказал о том, как мусульмане в современной России имеют пространство, возможности и значимую роль в обществе при руководстве президента Владимира Путина. Как профессор, специализирующийся на вопросах религиозной умеренности, я вижу большие перспективы для сотрудничества в области образования, подготовки кадров и укрепления принципов умеренного ислама между мусульманскими общинами Индонезии и России. Как председатель BAKOMUBIN (индонезийская общественная организация мусульманских лидеров и улемов – ред.), я надеюсь, что эти планы в ближайшее время смогут быть реализованы в виде конкретных программ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Товарооборот ЕАЭС и Индонезии вырастет вдвое, считает министр
21 декабря, 21:55
 
