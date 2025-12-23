https://ria.ru/20251223/hmelnitskij-2064014466.html
В Хмельницком прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.12.2025
