В Хмельницком прогремели взрывы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 23.12.2025
В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.12.2025
В Хмельницком прогремели взрывы

В Хмельницком на западе Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Хмельницком снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ.
На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Власти сообщили о повреждении энергообъектов в Одесской области
