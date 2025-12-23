Рейтинг@Mail.ru
02:42 23.12.2025 (обновлено: 02:52 23.12.2025)
Глава МАГАТЭ сообщил, что в марте может посетить москву
москва, магатэ, в мире
Москва, МАГАТЭ, В мире
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в марте может посетить Москву.
"Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах в ближайшее время посетить Россию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Гросси заявил, что не будет указывать пальцем на виновных в ударах по ЗАЭС
Вчера, 03:44
 
МоскваМАГАТЭВ мире
 
 
