В Москве снизилась заболеваемость гриппом - РИА Новости, 23.12.2025
17:00 23.12.2025
В Москве снизилась заболеваемость гриппом
В Москве снизилась заболеваемость гриппом - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве снизилась заболеваемость гриппом
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также количества госпитализаций среди совокупного населения фиксируется в Москве, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 23.12.2025
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В Москве снизилась заболеваемость гриппом

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также количества госпитализаций среди совокупного населения фиксируется в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года, при этом отмечается снижение заболеваемости и количества госпитализаций среди совокупного населения и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями преимущественно связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Доля вирусов гриппа в мониторинге не увеличилась", - говорится в сообщении.
Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
