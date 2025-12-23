https://ria.ru/20251223/gripp-2064138461.html
В Москве снизилась заболеваемость гриппом
В Москве снизилась заболеваемость гриппом
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также количества госпитализаций среди совокупного населения фиксируется в Москве, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 23.12.2025
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
москва
2025
