В Москве снизилась заболеваемость гриппом

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года, при этом отмечается снижение заболеваемости и количества госпитализаций среди совокупного населения и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями преимущественно связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Доля вирусов гриппа в мониторинге не увеличилась", - говорится в сообщении.