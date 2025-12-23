Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей - РИА Новости, 23.12.2025
03:37 23.12.2025
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей - РИА Новости, 23.12.2025
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей
В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, выяснило РИА РИА Новости, 23.12.2025
в мире
азия
евросоюз
https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
https://ria.ru/20251216/gripp-2062279890.html
в мире, азия, евросоюз
В мире, Азия, Евросоюз
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей

РИА Новости: гонконгский грипп активно распространяется среди детей до 14 лет

© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач со шприцом
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач со шприцом. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные европейских структур в сфере здравоохранения.
Как выяснилось, вирусы гриппа продолжают активно распространяться по всему ЕС, при этом во всех странах доминирует именно грипп типа A, а основной вклад в рост заболеваемости вносит штамм A(H3N2).
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Вчера, 02:17
Вчера, 02:17
"Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет", - говорится в материалах ECDC.
Кроме того, согласно оценке ECDC, более трети выявленных случаев A(H3N2) уже приходится на новую мутацию вируса - "субклад K", которая быстро распространяется и выявлена во всех странах союза.
Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов. С тех пор H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям.
Работа лаборатории Инвитро в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет, заявили в ВОЗ
16 декабря, 06:44
16 декабря, 06:44
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала