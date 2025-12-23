В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные европейских структур в сфере здравоохранения.

Как выяснилось, вирусы гриппа продолжают активно распространяться по всему ЕС , при этом во всех странах доминирует именно грипп типа A, а основной вклад в рост заболеваемости вносит штамм A(H3N2).

"Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет", - говорится в материалах ECDC.

Кроме того, согласно оценке ECDC, более трети выявленных случаев A(H3N2) уже приходится на новую мутацию вируса - "субклад K", которая быстро распространяется и выявлена во всех странах союза.