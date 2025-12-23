https://ria.ru/20251223/gripp-2063986101.html
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей - РИА Новости, 23.12.2025
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей
В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, выяснило РИА РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:37:00+03:00
2025-12-23T03:37:00+03:00
2025-12-23T03:37:00+03:00
в мире
азия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152273/26/1522732671_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_f4087cefbec46ed2abd8689c88e083c7.jpg
https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
https://ria.ru/20251216/gripp-2062279890.html
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152273/26/1522732671_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_9720e050b1afae7943ca7c62fca4f04e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азия, евросоюз
В ЕС заявили, что "гонконгский грипп" активно распространяется среди детей
РИА Новости: гонконгский грипп активно распространяется среди детей до 14 лет
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные европейских структур в сфере здравоохранения.
Как выяснилось, вирусы гриппа продолжают активно распространяться по всему ЕС
, при этом во всех странах доминирует именно грипп типа A, а основной вклад в рост заболеваемости вносит штамм A(H3N2).
"Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет", - говорится в материалах ECDC.
Кроме того, согласно оценке ECDC, более трети выявленных случаев A(H3N2) уже приходится на новую мутацию вируса - "субклад K", которая быстро распространяется и выявлена во всех странах союза.
Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии
в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов. С тех пор H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям.