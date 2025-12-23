Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам - РИА Новости, 23.12.2025
02:17 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам - РИА Новости, 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Течение болезни при заболевании гриппом, в отличие от ОРВИ, развивается очень быстро: резко нарастает интоксикация и повышается температура тела, сообщила РИА... РИА Новости, 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам

РИА Новости: при гриппе быстро повышается температура тела

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Течение болезни при заболевании гриппом, в отличие от ОРВИ, развивается очень быстро: резко нарастает интоксикация и повышается температура тела, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38-39 градусов, и это основной симптом. Но при ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель, и интоксикация не такая сильная", - сказала эпидемиолог.
По ее словам, актуальная на этот сезон вакцина может с вероятностью в 98% защитить привившегося человека от циркулирующего сейчас штамма вируса гриппа А H3N2.
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения
Вчера, 15:09
 
