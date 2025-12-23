https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Течение болезни при заболевании гриппом, в отличие от ОРВИ, развивается очень быстро: резко нарастает интоксикация и повышается температура тела, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38-39 градусов, и это основной симптом. Но при ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель, и интоксикация не такая сильная", - сказала эпидемиолог.
По ее словам, актуальная на этот сезон вакцина может с вероятностью в 98% защитить привившегося человека от циркулирующего сейчас штамма вируса гриппа А H3N2.