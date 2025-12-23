Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Течение болезни при заболевании гриппом, в отличие от ОРВИ, развивается очень быстро: резко нарастает интоксикация и повышается температура тела, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38-39 градусов, и это основной симптом. Но при ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель, и интоксикация не такая сильная", - сказала эпидемиолог.