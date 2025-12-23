МИД Финляндии выразил поддержку Дании из-за ситуации с Гренландией и США

"Само собой разумеется, что решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать Дания и Гренландия", - написала Валтонен в соцсети X.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.