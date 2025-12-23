МИД Финляндии выразил поддержку Дании из-за ситуации с Гренландией и США

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила поддержку Дании на фоне назначения США спецпосланника по Гренландии и заявила, что решения, касающиеся Дании и Гренландии, должны принимать они сами.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
"Само собой разумеется, что решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать Дания и Гренландия", - написала Валтонен в соцсети X.
Министр напомнила, что Дания была "ярым союзником" США в Афганистане и Ираке, понесла больше потери и столкнулась с террористическими угрозами, связанными с участием в операциях США.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Вчера, 02:05