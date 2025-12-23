https://ria.ru/20251223/grazhdanstvo-2064130728.html
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства - РИА Новости, 23.12.2025
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Романа Анина** (иноагент) лишили гражданства
23.12.2025
2025-12-23T16:33:00+03:00
2025-12-23T16:34:00+03:00
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства
РИА Новости: осужденного за фейки об армии Анина лишили российского гражданства
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Романа Анина** (иноагент) лишили гражданства РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Гражданину, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, прекращено гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области
.
Полиция не уточняет имени мужчины. В сообщении отмечается, что он 1986 года рождения, родился на территории нынешней Молдавии
, в 2006 принят в гражданство РФ
- в период рассмотрения заявления сведений, препятствующих приему мужчины в гражданство РФ, выявлено не было, уточнили в УМВД. В период до 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля
.
"В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными", - подчеркивают в полиции.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о журналисте Романе Анине**.
В конце марта Дорогомиловский суд Москвы
заочно приговорил Анина** к 8,5 годам колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина** в розыск, он заочно арестован в РФ.
Анин** родился в городе Комрат
Молдавской ССР в 1986 году, следует из карточки в базе розыска МВД.
* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента