Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Романа Анина** (иноагент) лишили гражданства РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Гражданину, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, прекращено гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области

Ярославля. Полиция не уточняет имени мужчины. В сообщении отмечается, что он 1986 года рождения, родился на территории нынешней Молдавии , в 2006 принят в гражданство РФ - в период рассмотрения заявления сведений, препятствующих приему мужчины в гражданство РФ, выявлено не было, уточнили в УМВД. В период до 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе

"В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными", - подчеркивают в полиции.

В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о журналисте Романе Анине**.

В конце марта Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина** к 8,5 годам колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина** в розыск, он заочно арестован в РФ.

Анин** родился в городе Комрат Молдавской ССР в 1986 году, следует из карточки в базе розыска МВД.