Рейтинг@Mail.ru
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 23.12.2025 (обновлено: 16:34 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/grazhdanstvo-2064130728.html
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства - РИА Новости, 23.12.2025
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Романа Анина** (иноагент) лишили гражданства РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:33:00+03:00
2025-12-23T16:34:00+03:00
происшествия
россия
ярославская область
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa2384c72fe18c0c96026d4c6e6a9de.jpg
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064123626.html
россия
ярославская область
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1cc3668ea24e9d4ff84e6af5a52aaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ярославская область, молдавия
Происшествия, Россия, Ярославская область, Молдавия
Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* лишили гражданства

РИА Новости: осужденного за фейки об армии Анина лишили российского гражданства

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Осужденного за фейки об армии главреда "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Романа Анина** (иноагент) лишили гражданства РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Гражданину, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, прекращено гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении УМВД по Ярославской области.
Полиция не уточняет имени мужчины. В сообщении отмечается, что он 1986 года рождения, родился на территории нынешней Молдавии, в 2006 принят в гражданство РФ - в период рассмотрения заявления сведений, препятствующих приему мужчины в гражданство РФ, выявлено не было, уточнили в УМВД. В период до 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля.
"В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными", - подчеркивают в полиции.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о журналисте Романе Анине**.
В конце марта Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина** к 8,5 годам колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина** в розыск, он заочно арестован в РФ.
Анин** родился в городе Комрат Молдавской ССР в 1986 году, следует из карточки в базе розыска МВД.
* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Люди на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы
Вчера, 16:15
 
ПроисшествияРоссияЯрославская областьМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала