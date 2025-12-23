https://ria.ru/20251223/goszakupki-2064019003.html
Госзакупки почти без участия человека планируют внедрить в Москве
23.12.2025
Госзакупки почти без участия человека планируют внедрить в Москве
Москва начнет внедрять роботизацию в сферу госзакупок для повышения производительности труда, поэтому уже в 2026 году планируется провести первые закупки без... РИА Новости, 23.12.2025
кирилл пуртов
москва
госзакупки
москва
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва начнет внедрять роботизацию в сферу госзакупок для повышения производительности труда, поэтому уже в 2026 году планируется провести первые закупки без участия человека, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Мы живем в соответствии со стратегией, которую мы утверждаем на пять лет и каждый год ее обновляем, пересматриваем. И сейчас мы взяли курс на цифровизацию нашей деятельности. Я надеюсь, в следующем году мы уже получим первые закупки, которые будут сделаны практически без участия человека именно в процессе их формирования", - рассказал Пуртов.
Глава департамента отметил, что город будет внедрять роботизацию в сферу госзаказа, что поможет снизить трудозатраты сотрудников и повысить производительность труда.
Кроме того, по его словам, в планах на следующий год - новые сервисы для бизнеса, для индивидуальных предпринимателей и для граждан, которые планируют приобретать недвижимость у города.