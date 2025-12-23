Госзакупки почти без участия человека планируют внедрить в Москве

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва начнет внедрять роботизацию в сферу госзакупок для повышения производительности труда, поэтому уже в 2026 году планируется провести первые закупки без участия человека, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Мы живем в соответствии со стратегией, которую мы утверждаем на пять лет и каждый год ее обновляем, пересматриваем. И сейчас мы взяли курс на цифровизацию нашей деятельности. Я надеюсь, в следующем году мы уже получим первые закупки, которые будут сделаны практически без участия человека именно в процессе их формирования", - рассказал Пуртов.

Глава департамента отметил, что город будет внедрять роботизацию в сферу госзаказа, что поможет снизить трудозатраты сотрудников и повысить производительность труда.