https://ria.ru/20251223/gosduma-2064159035.html
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
Возрастные ограничения в соцсетях – это сложно выполнимая задача, она выглядит нереалистичной с точки зрения практики применения, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:24:00+03:00
2025-12-23T18:24:00+03:00
2025-12-23T18:24:00+03:00
россия
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063943642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей боярский, госдума рф
Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
Боярский назвал введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным