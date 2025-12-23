Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064159035.html
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
Возрастные ограничения в соцсетях – это сложно выполнимая задача, она выглядит нереалистичной с точки зрения практики применения, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:24:00+03:00
2025-12-23T18:24:00+03:00
россия
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063943642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей боярский, госдума рф
Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным

Боярский назвал введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Возрастные ограничения в соцсетях – это сложно выполнимая задача, она выглядит нереалистичной с точки зрения практики применения, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Что касается ограничения возраста в соцсетях, это сложно выполнимая задача, и она выглядит нереалистичной с точки зрения практики применения", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Депутат добавил, что в РФ стараются с помощью возрастных цензов и родительского контроля сделать интернет безопасным для детей.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря, 19:03
 
РоссияСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала