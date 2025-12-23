В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Возрастные ограничения в соцсетях – это сложно выполнимая задача, она выглядит нереалистичной с точки зрения практики применения, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.