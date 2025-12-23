Рейтинг@Mail.ru
16:45 23.12.2025 (обновлено: 16:46 23.12.2025)
В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением
В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением
россия, сергей боярский, whatsapp inc., госдума рф
Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Госдума РФ
В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением

Боярский назвал реакцию WhatsApp на замедление работы неконструктивной

Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал реакцию WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ) относительно замедления его работы в РФ неконструктивным политическим заявлением.
"Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Депутат добавил, что у WhatsApp было огромное количество времени и призывов со стороны РФ "приземлиться", открыть полномочные представительства, локализовать данные пользователей – граждан Российской Федерации.
"Коллеги никогда не откликались, а если они делают просто политические заявления, ну это не очень, так сказать, красиво, это не красит не добавляет репутации, потому что это неконструктивно", - заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря, 16:55
 
Россия Сергей Боярский WhatsApp Inc. Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала