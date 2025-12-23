В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал реакцию WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ) относительно замедления его работы в РФ неконструктивным политическим заявлением.

"Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Депутат добавил, что у WhatsApp было огромное количество времени и призывов со стороны РФ "приземлиться", открыть полномочные представительства, локализовать данные пользователей – граждан Российской Федерации.

"Коллеги никогда не откликались, а если они делают просто политические заявления, ну это не очень, так сказать, красиво, это не красит не добавляет репутации, потому что это неконструктивно", - заключил он.