Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы

Люди на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Люди на улице Охотный ряд в Москве

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал иностранного агента Марата Никандрова* за пикет у Госдумы, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда Никандров Марат Игоревич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ , ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - сказали в суде.

Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.

Ранее суд на 15 суток арестовал его и еще двух человек за неповиновение полиции.

Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.