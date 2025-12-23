https://ria.ru/20251223/gosduma-2064123626.html
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы
Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал иностранного агента Марата Никандрова* за пикет у Госдумы, сообщили РИА Новости в суде.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал иностранного агента Марата Никандрова* за пикет у Госдумы, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Никандров Марат Игоревич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ
, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - сказали в суде.
Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.
Ранее суд на 15 суток арестовал его и еще двух человек за неповиновение полиции.
Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.