Рейтинг@Mail.ru
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064123626.html
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы - РИА Новости, 23.12.2025
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы
Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал иностранного агента Марата Никандрова* за пикет у Госдумы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:15:00+03:00
2025-12-23T16:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906723296_0:71:2736:1610_1920x0_80_0_0_2111631860170f3569095353892a4697.jpg
https://ria.ru/20251223/inoagent-2063994618.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906723296_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_5a33d1dae659e971228c8fe0f57cd23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Иноагента Никандрова* оштрафовали за пикет у Госдумы

Суд оштрафовал иноагента Никандрова за пикет у Госдумы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на улице Охотный ряд в Москве
Люди на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Люди на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал иностранного агента Марата Никандрова* за пикет у Госдумы, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Никандров Марат Игоревич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - сказали в суде.
Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.
Ранее суд на 15 суток арестовал его и еще двух человек за неповиновение полиции.
Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов
Вчера, 06:49
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияМоскваРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала