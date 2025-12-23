В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники.

Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков , а также депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачев.

"Просим Вас, уважаемый Валерий Николаевич, оценить целесообразность введения прямого запрета на проведение аттестационных мероприятий в период новогодних праздников", - сказано в письме.

В целях защиты прав обучающихся предлагается внести изменения в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых.

Реализация данной меры, по мнению депутатов, позволит снизить психологическую нагрузку на студентов – они смогут спокойно отдохнуть в праздники и восстановить силы перед новым семестром.

По словам авторов обращения, сложившаяся ситуация создаёт неравные условия для обучающихся и противоречит духу законодательства, гарантирующего право на отдых.