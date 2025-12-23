Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2025
15:28 23.12.2025
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники. РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

Партия "Новые люди" предложила запретить сессии в новогодние каникулы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники.
Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачев.
Студенческие билеты - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Госдума одобрила проект о введении электронного студенческого билета
17 декабря, 13:16
"Просим Вас, уважаемый Валерий Николаевич, оценить целесообразность введения прямого запрета на проведение аттестационных мероприятий в период новогодних праздников", - сказано в письме.
В целях защиты прав обучающихся предлагается внести изменения в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых.
Реализация данной меры, по мнению депутатов, позволит снизить психологическую нагрузку на студентов – они смогут спокойно отдохнуть в праздники и восстановить силы перед новым семестром.
По словам авторов обращения, сложившаяся ситуация создаёт неравные условия для обучающихся и противоречит духу законодательства, гарантирующего право на отдых.
"Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии и качестве усвоения учебного материала", - добавляется в документе.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
11 декабря, 17:53
 
