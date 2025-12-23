https://ria.ru/20251223/gosduma-2064106928.html
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:28:00+03:00
2025-12-23T15:28:00+03:00
2025-12-23T15:28:00+03:00
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
https://ria.ru/20251217/proekt-2062612991.html
https://ria.ru/20251211/er-2061477599.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы
Партия "Новые люди" предложила запретить сессии в новогодние каникулы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники.
Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
, а также депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачев.
"Просим Вас, уважаемый Валерий Николаевич, оценить целесообразность введения прямого запрета на проведение аттестационных мероприятий в период новогодних праздников", - сказано в письме.
В целях защиты прав обучающихся предлагается внести изменения в законодательство РФ
и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых.
Реализация данной меры, по мнению депутатов, позволит снизить психологическую нагрузку на студентов – они смогут спокойно отдохнуть в праздники и восстановить силы перед новым семестром.
По словам авторов обращения, сложившаяся ситуация создаёт неравные условия для обучающихся и противоречит духу законодательства, гарантирующего право на отдых.
"Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии и качестве усвоения учебного материала", - добавляется в документе.