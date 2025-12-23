Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
23.12.2025
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума в 2025 году приняла 10 федеральных законов по борьбе с киберпреступностью, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"За 2025 год приняли 10 федеральных законов по борьбе с киберпреступностью, ввели дополнительные меры, направленные на противодействие мошенникам. Это то, что волнует людей. И очень хорошо, когда мы не ждем каких-то инициатив в этой части от кого-то, а сами стараемся как можно быстрее прийти на помощь нашим гражданам, понимая свою ответственность", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В России снизилось число цифровых преступлений
17 декабря, 15:47
 
Политика
Вячеслав Володин
Госдума РФ
 
 
