Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году - РИА Новости, 23.12.2025
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
Госдума в 2025 году приняла 10 федеральных законов по борьбе с киберпреступностью, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.12.2025
Госдума приняла десять законов по борьбе с киберпреступностью в этом году
Госдума приняла 10 законов по борьбе с киберпреступностью в 2025 году