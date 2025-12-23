Рейтинг@Mail.ru
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 23.12.2025 (обновлено: 12:40 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064056870.html
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
Госдума в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:34:00+03:00
2025-12-23T12:40:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064043227.html
https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО

Госдума приняла 30 направленных на обеспечение СВО законов в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
"В 2025 году принято 30 законов, направленных на обеспечение СВО, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Всего с 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система", - сказал он на пленарном заседании.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Вчера, 12:01
Володин добавил, что Госдума и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы вопрос обеспечения деятельности СВО был в приоритете.
По его словам, депутаты продолжают совершенствовать уже сформированную систему в этой сфере, исходя из вызовов и новых задач.
"Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, почему мы определили для себя приоритет - поддержка специальной военной операции. Для нас это жизненно необходимо! И говоря об этом, надо высказать слова благодарности всем нашим солдатам и офицерам, которые сегодня находятся на передовой, очищают территорию Российской Федерации от неонацистов. Делают всё для обеспечения безопасности нашего государства, чтобы мир был в домах. И, конечно, это важно не только для нашей страны, но и других государств", - подчеркнул председатель Госдумы.
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала