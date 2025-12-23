Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО

"В 2025 году принято 30 законов, направленных на обеспечение СВО, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Всего с 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система", - сказал он на пленарном заседании.

"Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, почему мы определили для себя приоритет - поддержка специальной военной операции. Для нас это жизненно необходимо! И говоря об этом, надо высказать слова благодарности всем нашим солдатам и офицерам, которые сегодня находятся на передовой, очищают территорию Российской Федерации от неонацистов. Делают всё для обеспечения безопасности нашего государства, чтобы мир был в домах. И, конечно, это важно не только для нашей страны, но и других государств", - подчеркнул председатель Госдумы.