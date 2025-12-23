ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы

"Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости.

По словам авторов инициативы, сейчас звание ветерана труда и соответствующие льготы могут получить только те, у кого есть определенный стаж и государственные либо ведомственные награды. Зачастую бывает так, что необходимый стаж человек накопил, но наград у него нет. При этом некоторые регионы устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа без требований к наличию наград.