ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы - РИА Новости, 23.12.2025
12:12 23.12.2025
ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести новую категорию ветеранов — для людей, заработавших большой трудовой стаж. РИА Новости, 23.12.2025
ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы

В ЛДПР предложили давать звание ветерана трудовой деятельности за большой стаж

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести новую категорию ветеранов — для людей, заработавших большой трудовой стаж.
"Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости.
По словам авторов инициативы, сейчас звание ветерана труда и соответствующие льготы могут получить только те, у кого есть определенный стаж и государственные либо ведомственные награды. Зачастую бывает так, что необходимый стаж человек накопил, но наград у него нет. При этом некоторые регионы устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа без требований к наличию наград.
В беседе с РИА Новости Слуцкий отметил, что люди с трудовым стажем по 35-40 лет внесли огромный вклад в развитие России, но не получают звание ветерана труда из-за отсутствия наград, хотя честно выполняли свой долг и приносили стране пользу. Задачу государства лидер ЛДПР видит в том, чтобы дать этим людям почувствовать, что их труд не остался незамеченным.
Слуцкий добавил, что звание "Ветеран трудовой деятельности" предполагается подкрепить реальными мерами поддержки, такими как:
  • 50 процентов компенсации расходов на ЖКХ;
  • первоочередное право на установку телефона в квартире;
  • преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и приобретении земельных участков;
  • сохранение права на получение медицинской помощи в организациях, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию;
  • бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
  • внеочередной прием в организациях социального обслуживания.
Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы.
