Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:01:00+03:00
общество
россия
украина
донецкая народная республика
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
донецкая народная республика
