Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на территории России или других государств в период проведения там боевых действий.