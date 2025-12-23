https://ria.ru/20251223/gosduma-2064043095.html
Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов
Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов - РИА Новости, 23.12.2025
Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов
Госдума в 2025 году приняла 588 федеральных законов, из них прямого действия - 71%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.12.2025
политика
вячеслав володин
госдума рф
2025
Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов
