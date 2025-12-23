ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы

Рейтинг@Mail.ru
05:12 23.12.2025 (обновлено: 13:36 23.12.2025)
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают ввести в России новую категорию ветеранов для граждан за большой трудовой стаж — ветеран трудовой деятельности с предоставлением социальных льгот, включая 50 процентов компенсации расходов на ЖКХ.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии определенного трудового стажа, а также при наличии государственной или ведомственной награды. В России встречаются случаи, когда человек накопил необходимый стаж, но по тем или иным причинам не имеет нужной награды, что лишает его возможности получить звание "Ветеран труда" и соответствующие льготы. Однако некоторые субъекты сегодня устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа, в которых нет требований к наличию у претендента наград.
"Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — сказано в пояснительной записке.
Документом предлагается наделить правительство России правом определять порядок и условия присвоения звания "Ветеран трудовой деятельности".
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди с большим трудовым стажем — по 35-40 лет — внесли огромный вклад в развитие России, и задача государства заключается в том, чтобы дать им возможность почувствовать, что их труд, все усилия и старания не остались незамеченными, что их, безусловно, ценят и уважают.
"Но федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности", — отметил он.
Парламентарий уточнил, что инициативой также предлагается "подкрепить" звание "Ветеран трудовой деятельности" реальными мерами поддержки, включая: 50 процентов компенсации расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку квартирного телефона, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и приобретении земельных участков, сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, внеочередной прием в организациях социального обслуживания.
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
