02:46 23.12.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах выплаты накопительной пенсии
В России с 1 января 2026 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 270 месяцев, порядка 152 тысяч человек получат такую пенсию, а средний размер... РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 270 месяцев, порядка 152 тысяч человек получат такую пенсию, а средний размер ежемесячной выплаты - около 1,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С 1 января в России вступит в силу закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в размере 270 месяцев. Данная новость напрямую касается исключительно мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет соответственно", - сказала Бессараб.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
5 декабря, 01:43
Она отметила, что для расчета накопительной пенсии тем, кто принимал участие в программе ее формирования, применяется соответствующая методика, установленная постановлением правительства.
"Поскольку на 2026 год методика содержит максимальное значение 270 месяцев, превышение данного показателя не допускается", - добавила парламентарий.
По словам Бессараб, ожидается, что количество получателей накопительной пенсии на 2026 год составит порядка 152 тысяч человек, а средний размер ежемесячной выплаты - около 1,5 тысячи рублей.
Также, как уточнила политик, еще порядка 705 тысяч граждан пенсионные накопления получат единовременной выплатой, ее средний размер составит 68 тысяч рублей.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Названы условия выхода на пенсию в 2026 году
21 декабря, 02:21
"Единовременная выплата назначается, если расчетное ежемесячное значение пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит 16288 рублей: 16288 х 10% х 270 = 439776 рублей", - рассказала она.
Бессараб подчеркнула, что таким образом, если сумма накоплений составит менее 439,8 тысячи рублей, и средства при соблюдении прочих условий будут выплачены единовременно.
Сотрудник Соцфонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
7 ноября, 13:39
 
ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
