В Госдуме рассказали о новых правилах выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 270 месяцев, порядка 152 тысяч человек получат такую пенсию, а средний размер ежемесячной выплаты - около 1,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С 1 января в России вступит в силу закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в размере 270 месяцев. Данная новость напрямую касается исключительно мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет соответственно", - сказала Бессараб

Она отметила, что для расчета накопительной пенсии тем, кто принимал участие в программе ее формирования, применяется соответствующая методика, установленная постановлением правительства.

"Поскольку на 2026 год методика содержит максимальное значение 270 месяцев, превышение данного показателя не допускается", - добавила парламентарий.

По словам Бессараб, ожидается, что количество получателей накопительной пенсии на 2026 год составит порядка 152 тысяч человек, а средний размер ежемесячной выплаты - около 1,5 тысячи рублей.

Также, как уточнила политик, еще порядка 705 тысяч граждан пенсионные накопления получат единовременной выплатой, ее средний размер составит 68 тысяч рублей.

"Единовременная выплата назначается, если расчетное ежемесячное значение пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит 16288 рублей: 16288 х 10% х 270 = 439776 рублей", - рассказала она.