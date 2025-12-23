Рейтинг@Mail.ru
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио
10:32 23.12.2025 (обновлено: 10:33 23.12.2025)
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио - РИА Новости, 23.12.2025
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио
Официальный представитель госдепартамента США Томми Пиготт обвинил телеканал NBC в распространении лжи о команде президента Дональда Трампа из-за материала о... РИА Новости, 23.12.2025
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио

Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о разногласиях между Уиткоффом и Рубио

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Томми Пиготт обвинил телеканал NBC в распространении лжи о команде президента Дональда Трампа из-за материала о разладе между госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.
Ранее NBC со ссылкой на источники сообщал, что в конце ноября Уиткофф отправился в Женеву на переговоры раньше Рубио. При этом он не поставил госдеп в известность о том, что прибудет на встречу пораньше. В ведомстве сочли, что спецпосланник американского президента хотел поговорить с украинскими представителями так, как считал нужным. Однако Уиткофф так и не смог встретиться с украинскими чиновниками без присутствия госсекретаря.
"NBC Fake News полагается на анонимные источники, которые не обладают знаниями, для распространения лжи о команде президента Трампа", - написал Пиготт в своем аккаунте в соцсети X, добавив слово "лживые" в название СМИ - NBC News.
Он добавил, что Рубио считает Уиткоффа своим другом и патриотом, "обладающим большей честностью, чем кто-либо из сотрудников NBC или их "источников".
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном
22 декабря, 15:59
 
Заголовок открываемого материала