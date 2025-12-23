Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Томми Пиготт обвинил телеканал NBC в распространении лжи о команде президента Дональда Трампа из-за материала о разладе между госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.
Ранее NBC со ссылкой на источники сообщал, что в конце ноября Уиткофф отправился в Женеву на переговоры раньше Рубио. При этом он не поставил госдеп в известность о том, что прибудет на встречу пораньше. В ведомстве сочли, что спецпосланник американского президента хотел поговорить с украинскими представителями так, как считал нужным. Однако Уиткофф так и не смог встретиться с украинскими чиновниками без присутствия госсекретаря.
"NBC Fake News полагается на анонимные источники, которые не обладают знаниями, для распространения лжи о команде президента Трампа", - написал Пиготт в своем аккаунте в соцсети X, добавив слово "лживые" в название СМИ - NBC News.
Он добавил, что Рубио считает Уиткоффа своим другом и патриотом, "обладающим большей честностью, чем кто-либо из сотрудников NBC или их "источников".
NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном
22 декабря, 15:59