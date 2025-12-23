Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги

"Сегодня ночью умерла моя супруга Сания, ей было 82 года. Мы прожили вместе 57 лет… О ней могу сказать только самое хорошее. Какие бы тучи над нашей головой ни были - Сания всегда была поддержкой. Последние два года она болела. Сейчас мы едем по трассе в сторону Казани, везем ее тело из Уфы в Зеленодольск (город в Татарстане - ред.), на родину. В городской мечети имамом служит ее близкий родственник. Сания будет похоронена на кладбище Зеленодольска. Место она выбрала заранее сама", - рассказал РИА Новости во вторник Талгат Таджуддин.