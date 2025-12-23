https://ria.ru/20251223/glava-2064036412.html
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что его супруга Сания умерла во вторник в Уфе, ее похоронят в Татарстане.
"Сегодня ночью умерла моя супруга Сания, ей было 82 года. Мы прожили вместе 57 лет… О ней могу сказать только самое хорошее. Какие бы тучи над нашей головой ни были - Сания всегда была поддержкой. Последние два года она болела. Сейчас мы едем по трассе в сторону Казани, везем ее тело из Уфы в Зеленодольск (город в Татарстане - ред.), на родину. В городской мечети имамом служит ее близкий родственник. Сания будет похоронена на кладбище Зеленодольска. Место она выбрала заранее сама", - рассказал РИА Новости во вторник Талгат Таджуддин.
По словам руководителя ЦДУМ, сейчас трассу из Уфы в Казань сильно заметает.
"Едем осторожно, не спешим - начинается пурга, гололед... По законам ислама тело человек должно быть похоронено в день его смерти до заката солнца. Мы успеем похоронить мою супругу сегодня… Очень прошу беречь себя и близких, дорожить родными и ценить их", - добавил верховный муфтий Талгат Таджуддин.