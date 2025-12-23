Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:30 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/glava-2064036412.html
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги - РИА Новости, 23.12.2025
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги
Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что его супруга Сания умерла во вторник в Уфе,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:30:00+03:00
2025-12-23T11:30:00+03:00
религия
религия
уфа
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955883471_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_b4ab2425e37617013f31a3f99d1c61b6.jpg
https://ria.ru/20251209/islam-2060847642.html
уфа
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955883471_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7fa976f7959af9f591b5d47b030ccb6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, уфа, казань
Религия, Религия, Уфа, Казань
Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил о смерти своей супруги

Верховный муфтий Таджуддин сообщил о смерти своей супруги

© Фото : предоставлено ЦДУМ РФПредседатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : предоставлено ЦДУМ РФ
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что его супруга Сания умерла во вторник в Уфе, ее похоронят в Татарстане.
"Сегодня ночью умерла моя супруга Сания, ей было 82 года. Мы прожили вместе 57 лет… О ней могу сказать только самое хорошее. Какие бы тучи над нашей головой ни были - Сания всегда была поддержкой. Последние два года она болела. Сейчас мы едем по трассе в сторону Казани, везем ее тело из Уфы в Зеленодольск (город в Татарстане - ред.), на родину. В городской мечети имамом служит ее близкий родственник. Сания будет похоронена на кладбище Зеленодольска. Место она выбрала заранее сама", - рассказал РИА Новости во вторник Талгат Таджуддин.
По словам руководителя ЦДУМ, сейчас трассу из Уфы в Казань сильно заметает.
"Едем осторожно, не спешим - начинается пурга, гололед... По законам ислама тело человек должно быть похоронено в день его смерти до заката солнца. Мы успеем похоронить мою супругу сегодня… Очень прошу беречь себя и близких, дорожить родными и ценить их", - добавил верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
9 декабря, 15:29
 
РелигияРелигияУфаКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала