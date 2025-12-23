В Краснодарском крае задержали главу Крымска

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Главу Крымска задержали по делу об аферах с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Да, задержан", — сказал собеседник агентства.

Как указывается на официальном сайте, должность главы города сейчас занимает Янис Будагов.

В краевом главке Следственного комитета уточнили, что мэра обвиняют в превышении должностных полномочий. Завтра Октябрьский суд Краснодара будет решать вопрос о мере пресечения.

По словам источника РИА Новости, мэра подозревают в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся.

По версии следствия, в марте 2020 года администрация Крымского городского поселения заключила с местным жителем договор на аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. Позже в генплан городского поселения внесли поправки, изменяющие вид использования участка с крестьянско-фермерского хозяйства на индивидуальное жилищное строительство. В марте 2023-го арендатор попросил продать ему этот участок без проведения торгов, указав, что он используется для сельскохозяйственных нужд.

Глава Крымска знал, что категория участка изменилась, и обязан был отказать. Тем не менее участок продали арендатору за 5,2 миллиона рублей, хотя его рыночная стоимость составляла не менее 99 миллионов. Через две недели мужчина продал участок застройщику за 150 миллионов.

Дело Сергея Леся

Главу Крымского района задержали 11 октября, через десять дней он ушел в отставку. Сейчас он находится под стражей, срок ареста истекает 29 декабря.

По версии следствия, с января по март 2024 года Лесь поручил подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без торгов и по цене, существенно ниже рыночной.

По данным краснодарской прокуратуры, всего Лесь приобрел 99 объектов недвижимости общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров, а также 13 автомобилей. Имущество оформлялось на него самого и доверенных лиц. Подтвердить законность доходов, на которые все это покупалось, бывший чиновник не смог.