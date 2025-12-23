Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае задержали главу Крымска - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 23.12.2025 (обновлено: 13:46 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/glava-2064034133.html
В Краснодарском крае задержали главу Крымска
В Краснодарском крае задержали главу Крымска - РИА Новости, 23.12.2025
В Краснодарском крае задержали главу Крымска
Главу Крымска задержали по делу об аферах с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:20:00+03:00
2025-12-23T13:46:00+03:00
происшествия
крымск
краснодарский край
крымский район
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_711f1328505395ac8d5e0bf07040fe92.jpg
https://ria.ru/20251212/glava-2061736505.html
https://ria.ru/20251012/les-2047788120.html
https://ria.ru/20251217/sud-2062724569.html
крымск
краснодарский край
крымский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_99:0:1032:700_1920x0_80_0_0_34d6eb15cdef9adf7a1a0c9c33deb6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крымск, краснодарский край, крымский район, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Крымск, Краснодарский край, Крымский район, Генеральная прокуратура РФ
В Краснодарском крае задержали главу Крымска

Главу Крымска задержали по делу об аферах с землей

© Фото : Администрация Крымского районаГлава Крымского городского поселения Янис Будагов
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Администрация Крымского района
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Главу Крымска задержали по делу об аферах с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, задержан", — сказал собеседник агентства.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости
12 декабря, 18:30
Как указывается на официальном сайте, должность главы города сейчас занимает Янис Будагов.
В краевом главке Следственного комитета уточнили, что мэра обвиняют в превышении должностных полномочий. Завтра Октябрьский суд Краснодара будет решать вопрос о мере пресечения.
По словам источника РИА Новости, мэра подозревают в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся.
По версии следствия, в марте 2020 года администрация Крымского городского поселения заключила с местным жителем договор на аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. Позже в генплан городского поселения внесли поправки, изменяющие вид использования участка с крестьянско-фермерского хозяйства на индивидуальное жилищное строительство. В марте 2023-го арендатор попросил продать ему этот участок без проведения торгов, указав, что он используется для сельскохозяйственных нужд.
Глава Крымска знал, что категория участка изменилась, и обязан был отказать. Тем не менее участок продали арендатору за 5,2 миллиона рублей, хотя его рыночная стоимость составляла не менее 99 миллионов. Через две недели мужчина продал участок застройщику за 150 миллионов.
Глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани
12 октября, 11:43

Дело Сергея Леся

Главу Крымского района задержали 11 октября, через десять дней он ушел в отставку. Сейчас он находится под стражей, срок ареста истекает 29 декабря.
По версии следствия, с января по март 2024 года Лесь поручил подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без торгов и по цене, существенно ниже рыночной.
По данным краснодарской прокуратуры, всего Лесь приобрел 99 объектов недвижимости общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров, а также 13 автомобилей. Имущество оформлялось на него самого и доверенных лиц. Подтвердить законность доходов, на которые все это покупалось, бывший чиновник не смог.
В середине декабря Геленджикский городской суд обратил в доход государства имущество Леся и 11 его родственников и знакомых: транспортные средства, недвижимость, земельные участки, а также более 70 миллионов рублей.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество экс-главы УВД города
17 декабря, 17:37
 
ПроисшествияКрымскКраснодарский крайКрымский районГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала