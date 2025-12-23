ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героем 2025 года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) назвал президента РФ Владимира Путина героем 2025 года в России, сообщил руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Круглый стол Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: "Политические итоги 2025 года" проходит в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"В итоге, когда мы спросили россиян о том, кого они считают, видят, какого конкретного человека могли бы назвать героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент. Это самый популярный ответ - 22% назвали именно Владимира Путина ", - сказал Мамонов в ходе круглого стола.

Он подчеркнул, что респонденты отвечали на открытый вопрос, то есть сами называли варианты ответов. Так, вторым по популярности ответом стали участники СВО, военные и ветераны - их назвали человеком года в России 7% опрошенных.

"В значительной степени это связано как раз не только с тем, что продолжается специальная военная операция, но и с тем, что этот год, 2025 год, был объявлен годом защитника Отечества. То есть россияне действительно видят в защитниках Отечества, в тех самых героях, которыми можно гордиться и которых можно называть героем года, а не просто участник специальной военной операции", - прокомментировал результаты Мамонов.

Согласно результатам опроса, уровень общественного доверия президенту РФ в 2025 году составил 79%, не доверяют главе государства лишь 17% опрошенных. При этом 74% респондентов одобряют деятельность Путина в сфере вешней политики, и 15% - не одобряют.

Кроме того, большинство граждан РФ (66%) считают, что 2025 год был для России политически успешным, тогда как 19% отмечают обратное. Также у россиян узнали мнение относительно следующего года. Так, семь из десяти опрошенных (70%) считают, что 2026 год будет скорее успешным для российской политики, 11% - что неуспешным.

"Пятьдесят пять процентов наших опрошенных заявили, что определяющими событиями следующего года должны стать события, связанные с завершением специальной военной операции. Подчеркну 55%. На втором месте - это улучшение отношений с разными странами", - подчеркнул руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ.