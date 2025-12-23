Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героем 2025 года
23.12.2025
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героем 2025 года
Каждый пятый россиянин (22%) назвал президента РФ Владимира Путина героем 2025 года в России, сообщил руководитель департамента политических исследований... РИА Новости, 23.12.2025
общество
россия
михаил мамонов
владимир путин
вциом
россия
Новости
общество, россия, михаил мамонов, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Михаил Мамонов, Владимир Путин, ВЦИОМ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) назвал президента РФ Владимира Путина героем 2025 года в России, сообщил руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Круглый стол Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: "Политические итоги 2025 года" проходит в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"В итоге, когда мы спросили россиян о том, кого они считают, видят, какого конкретного человека могли бы назвать героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент. Это самый популярный ответ - 22% назвали именно Владимира Путина", - сказал Мамонов в ходе круглого стола.
Он подчеркнул, что респонденты отвечали на открытый вопрос, то есть сами называли варианты ответов. Так, вторым по популярности ответом стали участники СВО, военные и ветераны - их назвали человеком года в России 7% опрошенных.
"В значительной степени это связано как раз не только с тем, что продолжается специальная военная операция, но и с тем, что этот год, 2025 год, был объявлен годом защитника Отечества. То есть россияне действительно видят в защитниках Отечества, в тех самых героях, которыми можно гордиться и которых можно называть героем года, а не просто участник специальной военной операции", - прокомментировал результаты Мамонов.
Согласно результатам опроса, уровень общественного доверия президенту РФ в 2025 году составил 79%, не доверяют главе государства лишь 17% опрошенных. При этом 74% респондентов одобряют деятельность Путина в сфере вешней политики, и 15% - не одобряют.
Кроме того, большинство граждан РФ (66%) считают, что 2025 год был для России политически успешным, тогда как 19% отмечают обратное. Также у россиян узнали мнение относительно следующего года. Так, семь из десяти опрошенных (70%) считают, что 2026 год будет скорее успешным для российской политики, 11% - что неуспешным.
"Пятьдесят пять процентов наших опрошенных заявили, что определяющими событиями следующего года должны стать события, связанные с завершением специальной военной операции. Подчеркну 55%. На втором месте - это улучшение отношений с разными странами", - подчеркнул руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ.
Мамонов представил результаты всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", проведенного 13 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
