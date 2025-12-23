https://ria.ru/20251223/germaniya-2064188040.html
Командир учебного центра Бундесвера подал в отставку, сообщают СМИ
Командир учебного центра Бундесвера подал в отставку, сообщают СМИ
Командир учебного центра сухопутных войск Германии подал в отставку после того, как на рождественском празднике для военнослужащих была включена первая строфа... РИА Новости, 23.12.2025
Командир учебного центра Бундесвера подал в отставку, сообщают СМИ
Bild: в Германии полковник Шнебельт подал в отставку после скандала с гимном
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости.
Командир учебного центра сухопутных войск Германии подал в отставку после того, как на рождественском празднике для военнослужащих была включена первая строфа немецкого гимна, которая не используется как официальная из-за ассоциаций с нацистским периодом, сообщает газета Bild
Инцидент произошел 11 декабря в казарме в саксонском городе Делицш во время мероприятия с участием более тысячи гостей.
"На рождественской вечеринке Бундесвера
была включена первая строфа "Песни немцев" - "Германия, Германия
превыше всего…". После этого командир школы унтер-офицеров сухопутных войск Бундесвера полковник Андреас Шнебельт (58 лет) взял на себя ответственность за инцидент и подал в отставку", - пишет издание, отмечая, что с 5 января следующего года руководство школой временно возьмет на себя его заместитель.
Уточняется, что гражданский диджей включил спорную первую строфу "Песни немцев" - "Германия, Германия превыше всего…". Текст был написан в 1841 году Августом Генрихом Хоффманом фон Фаллерслебеном, однако впоследствии был использован и скомпрометирован национал-социалистами.
Официальным гимном Германии признана только третья строфа песни - "Единство, право и свобода". После инцидента Шнебельт распорядился немедленно включить именно ее. Однако позже он сообщил, что "воспроизведение первой строфы и недостаточная работа по разбору инцидента не соответствуют культуре руководства в сухопутных войсках".
Тем временем, как сообщил представитель Бундесвера, в связи со скандалом начаты "масштабные дисциплинарные проверки". Как стало известно газете, расследование затрагивает и гражданского подрядчика, предоставившего диджея. Сам диджей заявил, что ему не было заранее известно, что определенные строфы гимна нежелательны.