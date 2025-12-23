В МИД Германии заявили об угрозе для НАТО из-за успехов России на Украине

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Устойчивые военные успехи российской армии на Украине могут представлять серьезную угрозу для НАТО, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

"Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине , "это будет серьезной угрозой для НАТО ", - заявил Вадефуль в интервью немецкому информагентству DPA, которое цитирует издание Welt

По его словам, уже по этой причине поддержка Украины остается в первостепенных интересах политики безопасности. "Чем стабильнее будет мирная ситуация на Украине и чем раньше Украина сможет отстаивать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы", - считает он.

Глава МИД также выступил против того, чтобы Европа успокаивалась в случае успеха усилий по достижению прекращения огня на Украине.

"Нет никаких оснований для сокращения наших усилий. Совсем наоборот", - считает министр. "Я могу лишь настоятельно рекомендовать ни в коем случае не ослаблять эти планы и меры, поскольку только позиция силы приведет к большей безопасности, как в рамках НАТО, так и для самой Германии", - добавил он.