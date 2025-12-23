Писториус рассказал о планах разместить крылатые ракеты США в Германии

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Планы по размещению крылатых ракет США на территории Германии остаются в силе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В июле 2024 года предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
"Пока нет никаких признаков того, что они (планы - ред.) не будут реализованы", - сказал Писториус в интервью газете Zeit.
Вместе с тем, по его словам, Европа заинтересована в сохранении дальнейшего военного присутствия США на континенте. "Несмотря на наши конвенциональные силы, правда заключается в том, что у нас нет сопоставимого потенциала ядерного сдерживания, несмотря на все возможности французов и британцев. Для этого нам по-прежнему нужны американцы", - сказал Писториус.
При этом он заверил, что власти ФРГ не намерены выходить из договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, по которому она, в частности, отказывалась от создания и владения ядерным, химическим и биологическим оружием. "Германия подписала договор "Два плюс четыре" с обязательством не приобретать собственное ядерное оружие. Можно сказать, что это обязательство было дано в другие времена и что его основания исчезли. Но в таком случае (выхода из договора - ред.) мы нарушим международное право", - заключил Писториус.
Ранее портал Defense News сообщал, что администрация США Дональда Трампа не подтверждала окончательно планы по размещению крылатых ракет на территории Германии. По его информации, на данный момент также сохраняется неопределенность по поводу итогового места дислокации подразделения дальнобойных артиллерийских войск на территории Германии, которое пока размещается в штате Нью-Йорк и находится "в процессе получения" оружия.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.