00:07 23.12.2025
Писториус рассказал о планах разместить крылатые ракеты США в Германии
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Планы по размещению крылатых ракет США на территории Германии остаются в силе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В июле 2024 года предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Писториус сделал странное заявление о немецком оружии
Писториус сделал странное заявление о немецком оружии
21 апреля, 08:49
"Пока нет никаких признаков того, что они (планы - ред.) не будут реализованы", - сказал Писториус в интервью газете Zeit.
При этом он сообщил, что одновременно с этим Германия совместно с Францией, Испанией и Англией "придерживается планов по производству ракет дальнего действия до конца десятилетия". "Ведь цель остается ясной: мы должны стать более независимыми от США", - заявил Писториус.
Вместе с тем, по его словам, Европа заинтересована в сохранении дальнейшего военного присутствия США на континенте. "Несмотря на наши конвенциональные силы, правда заключается в том, что у нас нет сопоставимого потенциала ядерного сдерживания, несмотря на все возможности французов и британцев. Для этого нам по-прежнему нужны американцы", - сказал Писториус.
При этом он заверил, что власти ФРГ не намерены выходить из договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, по которому она, в частности, отказывалась от создания и владения ядерным, химическим и биологическим оружием. "Германия подписала договор "Два плюс четыре" с обязательством не приобретать собственное ядерное оружие. Можно сказать, что это обязательство было дано в другие времена и что его основания исчезли. Но в таком случае (выхода из договора - ред.) мы нарушим международное право", - заключил Писториус.
"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
28 июля, 10:19
Ранее портал Defense News сообщал, что администрация США Дональда Трампа не подтверждала окончательно планы по размещению крылатых ракет на территории Германии. По его информации, на данный момент также сохраняется неопределенность по поводу итогового места дислокации подразделения дальнобойных артиллерийских войск на территории Германии, которое пока размещается в штате Нью-Йорк и находится "в процессе получения" оружия.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
В Германии выступили с громким призывом из-за "российской угрозы"
В Германии выступили с громким призывом из-за "российской угрозы"
Вчера, 18:55
 
