Писториус рассказал о планах разместить крылатые ракеты США в Германии

Вместе с тем, по его словам, Европа заинтересована в сохранении дальнейшего военного присутствия США на континенте. "Несмотря на наши конвенциональные силы, правда заключается в том, что у нас нет сопоставимого потенциала ядерного сдерживания, несмотря на все возможности французов и британцев. Для этого нам по-прежнему нужны американцы", - сказал Писториус.

При этом он заверил, что власти ФРГ не намерены выходить из договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, по которому она, в частности, отказывалась от создания и владения ядерным, химическим и биологическим оружием. "Германия подписала договор "Два плюс четыре" с обязательством не приобретать собственное ядерное оружие. Можно сказать, что это обязательство было дано в другие времена и что его основания исчезли. Но в таком случае (выхода из договора - ред.) мы нарушим международное право", - заключил Писториус.